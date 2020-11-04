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Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Şiddetli yağış kaya parçalarını kopardı

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Şiddetli yağış kaya parçalarını kopardı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle kopan kaya parçaları karayoluna düştü.

Olay, Gölbaşı ilçesi Yedigedik mevkiinde meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle dağlık bölgeden kayalar yola düştü. Kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Köylüler yola düşen kaya parçalarını kendi imkanları ile temizleyerek yolu trafiğe açtı.
Bu mevkide özellikle kış aylarında yola kaya parçalarının düştüğünü iddia eden köylüler, bu bölgeye çözüm bulunmasını istedi.

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