Åžiddetli saÄŸanakla vatandaÅŸlar kabusu yaÅŸadÄ± Yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±

Ä°lÃ§ede gece saatlerinde baÅŸlayan gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar gÃ¶le dÃ¶nerken, bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.Â

AraÃ§lar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk Ã§ekti, Ã§ok sayÄ±da araÃ§ suda mahsur kaldÄ±. BahÃ§elievler Mahallesi'ndeki dere ise yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle taÅŸtÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ev, iÅŸ yeri ve aracÄ± hasar alan vatandaÅŸlar maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±.Â

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaÅŸlarÄ± ve araÃ§larÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â

Su basan evler ve iÅŸ yerlerindeki tahliye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na polis ve Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) ekipleri de destek verdi.Â

BazÄ± vatandaÅŸlar ise su basan ev ve iÅŸ yerlerini kendi imkanlarÄ±yla temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Bergama Belediye BaÅŸkanÄ± Tanju Ã‡elik, bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yakÄ±ndan takip etti.Â

"HER TARAF Ã‡AMUR, BALÃ‡IK ALTINDA"Â

YaÄŸÄ±ÅŸtan en Ã§ok etkilenen mahallelerden Fatih Mahallesi'ndeki Ege Boyu Adalar Sitesi'nde birÃ§ok evi su bastÄ±.Â

Sitenin yÃ¶neticisi Mehmet DeÄŸerli AA muhabirine, bloklarÄ±n arkasÄ±nda bulunan su kanalÄ±nÄ±n atÄ±l durumda olduÄŸunu, Ä±slah edilmesi iÃ§in Ä°zmir Su ve Kanalizasyon Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (Ä°ZSU) geÃ§miÅŸte baÅŸvuruda bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n yerine getirilmemesinden dolayÄ± su baskÄ±nlarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan DeÄŸerli, "Åžu rezaletin tek sorumlusu Bergama Belediyesi ve Ä°ZSU. Ä°nsanlarÄ±n evlerinde buzdolaplarÄ± devrilmiÅŸ yerle bir olmuÅŸ. Her taraf Ã§amur, balÃ§Ä±k altÄ±nda. Arabam da selden dolayÄ± karÅŸÄ± kaldÄ±rÄ±ma taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ. Durum berbat. ZararlarÄ±mÄ±z var, karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz." dedi.Â

Evini su basan GÃ¼ngÃ¶r SavaÅŸ da evinden kÃ¶peÄŸini ve Ã§antasÄ±nÄ± alarak dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Geceyi komÅŸusunda geÃ§irdiÄŸini ifade eden SavaÅŸ, evinin Ã§amur dolduÄŸunu belirtti.Â

KahramanmaraÅŸ merkezli 6 Åžubat 2023'teki depremleri AdÄ±yaman'da yaÅŸayan Adnan TopuzoÄŸlu da depremden sonra Ankara'ya yerleÅŸtiÄŸini, yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret iÃ§in Bergama'da bulunduÄŸunu anlattÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaydan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ dile getiren TopuzoÄŸlu, "AkÅŸam gÃ¶z baka baka bunlara uÄŸradÄ±k. 02.00'de ilgilileri aradÄ±k aÃ§madÄ±lar. Depremde yakÄ±nlarÄ±mÄ± ve 2 aracÄ±mÄ±, burada da 2 aracÄ±mÄ± kaybettim." diye konuÅŸtu.Â

BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°NDEN AÃ‡IKLAMAÂ

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ilÃ§ede metrekareye 137 kilogramÄ±n Ã¼zerinde yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, BayatlÄ±, Ayvazeli ve GÃ¶kmen derelerinin taÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

TaÅŸkÄ±nlarda mahsur kalan 30 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle 19 merkez mahallenin 10'unda su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar en fazla Fatih, BahÃ§elievler ve Maltepe mahallelerini etkiledi. Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine toplam 216 su baskÄ±nÄ± ihbarÄ± ulaÅŸtÄ±, 74'Ã¼ne itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edildi. " ifadelerine yer verildi.