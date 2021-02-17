MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
GeriGündem Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Serik ilçesinde fırtına nedeniyle bazı seraların plastik örtüleri yırtılırken, bazıları ise yıkıldı. Ürünlerde de kısmi kaybın olduğu seralardaki hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Serik'te dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Rüzgar ilçeye bağlı Alacami Mahallesi Basırlar mevkiindeki seralarda zarara neden oldu. Plastik örtüleri yırtılan seraların bazı noktaları ise şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
2 dekar domates serasının zarar gördüğünü söyleyen Necmi Karcı, "Akşam çıkan fırtına, seralarımızdaki plastikleri attı. En az 50 bin TL zararımız var. 35 ton domates bekliyorduk. Üzerinde kalanları topladıktan sonra sökeceğiz. Ailecek çalıştığımız seramızda çocuklarımızın tüm emekleri boşa gitti" dedi.
Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Alacami Mahalle Muhtarı İbrahim Koç, kendisine ait içerisinde karpuz ekili plastik serasının da fırtınadan etkilendiğini, üzerindeki plastikleri söküp attığını belirtirken, mahallesinde şu ana kadar Basırlar mevkiinde zararın büyük olduğunu söyledi. Muhtar Koç, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne haber verdim, gelip zarar tespiti yapacaklar" diye konuştu.

Fırtınanın devam ettiği bölgede hava sıcaklığının düştüğü ve don riskinin de ortaya çıktığı öğrenildi.

Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi