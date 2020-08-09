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Nurcan KIRCALI - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 09.08.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Şiddetli rüzgar nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı

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Şiddetli rüzgar nedeniyle Şile'de denize girmek yasaklandı
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Şile'de şiddetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile'ye yine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi akın etti. Plajları dolduranlar cankurtaranların uyarısı ile karşılaştı. Cankurtaranlar rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Denize giremeyenler sahilde oturmayı tercihe etti. Kararı Şile Kaymakamlığı'nın aldığı öğrenilirken dün bir kişi dalgalar arasında kaybolmuş 8 saat sonra ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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