×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şiddetli rüzgar, kamelyayı yerinden söktü!

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Rüzgar#Kamelya
Şiddetli rüzgar, kamelyayı yerinden söktü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 07:24

Kayseri’de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan rüzgar yerinden söktüğü bir kamelyayı aynı şekilde yola kondururken, olayda iki otomobil zarar gördü.

Haberin Devamı

Kayseri’de gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçe kısmındaki kamelya şiddetli rüzgara dayanamadı.

Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen kamelya bahçede bulunan tellere ve park halindeki iki otomobile zarar vererek, aynı şekilde yola kondu. Bina sakinleri tarafından şaşkınlığa sebep olan olayda, kamelya başka bir yere zarar vermesin diye bağlanarak sabitlendi.

Şiddetli rüzgar, kamelyayı yerinden söktü

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Haberin Devamı

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti; "Rüzgarın, Güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Rüzgar#Kamelya

BAKMADAN GEÇME!