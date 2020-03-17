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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi

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Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi
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ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Yola düşen ağaç yanında bulunan elektrik direğini de devirdi. Devrilen direk ve ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar yaya kaldırımından yola devam etti. Olay yerinde şans eseri kimse bulunmazken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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