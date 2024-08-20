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Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış

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#Hatay#İskenderun#Saç
Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 15:34

Hatay'da İskenderun ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ö.A.'nın (20) ameliyatla midesinde 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıktı. Ö.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvuran Ö.A.'nın ilk müdahalede midesinde yabancı cisim ve mide yırtığı tespit edildi. Bunun üzerine hasta için Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Belli ve ekibi, acil ameliyat kararı aldı. Yapılan operasyonla Ö.A.’nin midesinden 50 santim uzunluğunda saç yumağı çıkarıldı.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış

60 DAKİKALIK AMELİYATLA ÇIKARILDI

Ameliyat sırasında mide gövdesinin ön kısmında yaklaşık 1 santimlik bir yırtık belirlediklerini ifade eden Op. Dr. Süleyman Belli, "Yırtık bölgeden midenin içi muayene edildiğinde, mideyi tamamen dolduran ve onikiparmak bağırsağına kadar uzanan yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda bir saç yumağı bulduk. Ekibim ile birlikte, 60 dakika süren ameliyatta bulunduğu yerden saç yumağını başarıyla çıkartarak ameliyatı tamamladık” dedi

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Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış

Hastanın, yaklaşık 10-15 yıldır saç yeme alışkanlığı bulunan trikofaji hastalığı (Rapunzel sendromu) olduğu belirtildi. Ö.A.'nın tedavisi İskenderun Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış

Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış

Şiddetli karın ağrısı yaşayan genç kızın midesinden çıktı: Tam 50 santim... 10-15 yıldır aynı alışkanlık varmış

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#Hatay#İskenderun#Saç

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