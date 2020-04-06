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İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Şiddetli fırtına Silivri'de durak ve ağaçları söktü

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Şiddetli fırtına Silivri'de durak ve ağaçları söktü
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Silivri’de şiddetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fener Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç devrilirken Parkköy mevkiinde de minibüs durağı uçtu.

İstanbul genelinde dünden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. Silivri'de de etkisini gösteren fırtına nedeniyle Parkköy mevkiinde bulunan bir minibüs durağı yerinden çıkarak yolun ortasına uçtu. Fener Mahallesi'nde sağlık ocağı bahçesindeki ağaç devrilirken gece saatlerinde de etkili olan rüzgar Ortaköy Aslan Sokak üzerinde bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Yol ortasına devrilen ağaç, ihbar üzerine verilen adrese gelen Selimpaşa İtfaiyesi ekiplerince kesilerek yol kenarına alındı.

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