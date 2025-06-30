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Şiddetli fırtına ağaçları devirdi!

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#Şiddetli Fırtına#Ağaç Devrilmesi#Malatya
Şiddetli fırtına ağaçları devirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 13:17

Malatya'nın Darende ilçesinde şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Evin üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı.

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Darende ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Günpınar Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Sözen'e ait evin üzerine devrilen metrelerce yükseklikteki ağaç, hasara neden olurken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Şiddetli fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olması beklenirken, yetkililer ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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#Şiddetli Fırtına#Ağaç Devrilmesi#Malatya

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