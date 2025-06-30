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Darende ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları devirdi. Günpınar Mahallesi'nde ikamet eden Bekir Sözen'e ait evin üzerine devrilen metrelerce yükseklikteki ağaç, hasara neden olurken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Şiddetli fırtınanın kent genelinde bir süre daha etkili olması beklenirken, yetkililer ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.