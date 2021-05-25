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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şiddetin bahanesi bu kez de hepatit oldu! Avukattan sevgilisine dayak

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Şiddetin bahanesi bu kez de hepatit oldu! Avukattan sevgilisine dayak

İSTANBUL’da yaşayan Ümit Türeyen, hepatit testi pozitif çıktığı için sevgilisi avukat Selim Önengüt’ten dayak yediğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

Soruşturma dosyasına göre Ümit Türeyen ile Selim Önengüt iki aydır birlikte yaşıyordu. Ümit Türeyen’in 20 Nisan 2021 günü hastanede yaptırdığı hepatit testi pozitif çıktı. Ümit Türeyen’in iddiasına göre, bu gelişme üzerine Selim Önengüt kendisine hepatit bulaştırdığını iddia ederek üzerine saldırdı.

Şiddetin bahanesi bu kez de hepatit oldu Avukattan sevgilisine dayak

Ümit Türeyen’e kafa atan, tokatlayan ve kafasını yere vuran Selim Önengüt küfür, hakaret ve tehdit de etti. Selim Önengüt’ün bir süre evden çıkmasına izin vermediği Ümit Türeyen daha sonra hastaneye giderek darp raporu aldı.

Şiddetin bahanesi bu kez de hepatit oldu Avukattan sevgilisine dayak

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ümit Türeyen hastaneden aldığı raporla savcılığa başvurdu, Selim Önengüt’ten şikâyetçi oldu. Aile Mahkemesi Selim Önengüt’ün bir ay süreyle Ümit Türeyen’e yaklaşmaması kararı verdi. Karara aldığı darp raporuyla itiraz eden Selim Önengüt, iddiaları yalanlayarak asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söyledi.

 

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