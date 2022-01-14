Şiddeti itiraf etti

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BURDUR’da annesi, anneannesi ve dayısıyla aynı evde yaşayan 2 yaşındaki Ayşenur Kazık’ın önceki gün yatağında ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Kader Karadeniz (23), anneanne Yüksel K. ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya (19), Emniyet’teki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Anne Kader Karadeniz, ifadesinde 2017’de Erdi K. ile evlendiklerini, 2018’de oğlu Tacettin’in dünyaya geldiğini, Ayşenur’a 1 aylık hamileyken ayrıldıklarını belirtti.

‘SİNİRLENİNCE VURURDUM’

Dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise “Çocukların bakımını ben yaparım. İkisini de çok severim. Onlara bakarken çok yoruluyordum. Kafam kaldırmadığı zamanlar dövdüğüm oluyordu. Olay gecesi de Ayşenur’un ayağına iki defa elimle vurdum. Morluklar o yüzden oluşmuştur. Kafasını da koltuğun kenarına vurdum. Gece 02.00’de diğer yeğenim Tacettin uyandı. Ona mama yapıp uyuttum. Ayşenur da uyandı ve ses yapıyordu, ‘ses yapma’ dedim. Sonra ses yaptığı için ayağımla bir defa vurdum. Ama neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Çok ağladı. Sinirlendiğim zaman çocuklara vururdum” dedi.

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ANNEANNE SERBEST

Şüphelilerden anneanne Yüksel K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne Kader Karadeniz ve dayı Hızır Tunç Çetinkaya ise tutuklandı. Ayşenur’un biyolojik babası Erdi K., nüfusta üzerine kayıtlı olduğu Erdoğan Kazık ve anne Kader Karadeniz’den DNA örneği alınmasına da karar verildi.