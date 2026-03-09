×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şiddete karşı ukuleleli çağrı

Güncelleme Tarihi:

#Ukulele#Zeynel Bey Türbesi#Hasankeyf
Şiddete karşı ukuleleli çağrı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 07:00

BATMAN’ın 12 bin yıllık geçmişe sahip ilçesi Hasankeyf’te 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen kadınlar, ukulele eşliğinde şarkılar söyledi, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.

Haberin Devamı

İlçenin sembol noktalarından biri olan 553 yıllık Zeynel Bey Türbesi önündeki etkinlikte grup şefi Münevver Denizhan şöyle konuştu: “Burada, 12 bin yıllık tarihin önünde 18 kadın bir araya geldik. Hem 8 Mart’a dikkat çekmek hem de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için buradayız. O yüzden turuncu fularlarımızı taktık. Ukulele eşliğinde şarkılar söyledik. Bu çalışma bu bölgede hiç yapılmamış. 8 Mart önemli bir anma günü. O yüzden siyah giyindik. Kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek için de turuncu fularlar taktık. Umarım kadın toplumdaki hak ettiği yerini bulur. Biz bugün bu tarihi yerde bir araya gelerek söylediğimiz şarkıların hepsini tüm kadınlarımıza ithaf ediyoruz.” 

Şiddete karşı ukuleleli çağrı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukulele#Zeynel Bey Türbesi#Hasankeyf

BAKMADAN GEÇME!