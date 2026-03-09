Şiddete karşı ukuleleli çağrı

Haberin Devamı

İlçenin sembol noktalarından biri olan 553 yıllık Zeynel Bey Türbesi önündeki etkinlikte grup şefi Münevver Denizhan şöyle konuştu: “Burada, 12 bin yıllık tarihin önünde 18 kadın bir araya geldik. Hem 8 Mart’a dikkat çekmek hem de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için buradayız. O yüzden turuncu fularlarımızı taktık. Ukulele eşliğinde şarkılar söyledik. Bu çalışma bu bölgede hiç yapılmamış. 8 Mart önemli bir anma günü. O yüzden siyah giyindik. Kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek için de turuncu fularlar taktık. Umarım kadın toplumdaki hak ettiği yerini bulur. Biz bugün bu tarihi yerde bir araya gelerek söylediğimiz şarkıların hepsini tüm kadınlarımıza ithaf ediyoruz.”