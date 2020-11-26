Şiddete karşı tek ses: Yeter

AK PARTİLİ KADINLAR: ACILARI BİTİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ

AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Tüm il teşkilatlarının yaptığı basın açıklamasında, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından kaleme alınan metin paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘364 GÜN UNUTULAN BİR GÜN DEĞİL’

“AK Parti’nin kadın kolları teşkilatları olarak bir kez daha doğru olanı, adaletli olanı, vicdanlı olanı haykırıyoruz. Bugün yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Tüm çabalara, çığlıklara, kanunlara rağmen... Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor. Kadın, Allah’ın yarattığı kıymetli varlık, biri diğerini tamamlayan insan teki. Nice peygamberlerin, şehitlerin annesi; nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı... Bu eylem tüm toplumun huzuruna kastediyor, aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. Toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz.”

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir” ifadeleri de hatırlatılarak, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın her platformda samimiyetle yıllardır kapsamlı mücadeleler verdiği belirtildi.

MECLİS’E ÇAĞRI

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), 25 Kasım açıklamasında “Kadına karşı sistematik şiddet eziyettir, seyretmeyin, görevinizi yapın” sözleriyle TBMM’ye çağrıda bulundu. 25 Kasım’da kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda TBMM’de özel oturum düzenlenmesi yönünde çağrıda bulunulmasına rağmen cevap alınamadığını belirten EŞİK, kadına yönelik şiddeti bitirmek için TBMM’ye “Ayrımcılık ve şiddeti kınayın, suç olduğunu açıklayın. Şiddeti önlemek için tedbir alın. Şiddete karşı destek mekanizmaları oluşturun. Risk altındakileri koruyun” gibi 12 öneri sıraladı.

‘İNSANLIK ONURUNU REYTİNGE KURBAN ETMEYELİM’





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca çevrim içi düzenlenen ‘Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü’ konulu programa video mesajla katıldı. Emine Erdoğan, şöyle konuştu: “Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor. Bir kadından dökülen bir damla kan, bizim de damarlarımızı boşaltıyor. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana geldiği cümleler, sonsuza kadar ortadan kalkmadıkça huzurumuz tam olamaz. Topyekün bir mücadele vermeliyiz.

ÖZENDİRİYOR

Araştırmalar, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Haber başlıklarında kullanılan, ‘öfkelenen koca, cinnet geçiren eş’ gibi ifadeler, suça peşinen bahane sunuyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin. Üzülerek söylüyorum ki şiddetin tırnak içinde ‘estetik’ bir anlatım kazanması maalesef revaçta.”

CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI NAZLIAKA: ‘EL ELE VERİP DEĞİŞTİRECEĞİZ’





25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde mesaj yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başta yaşam hakkı olmak üzere, tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir” dedi. Kadın kolları başkanları da tüm illerde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Aylin Nazlıaka, pandemi döneminde kadın haklarına yönelik sorunların daha da büyüdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Bu yıl 25 Kasım’ı pandemi koşullarının gölgesinde karşılıyoruz. Ülkemizde kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri artarak devam ediyor. Kadınlar şiddete, istismara, yoksulluğa sıkıştırılmış hayatlar yaşıyor. Kadınların kıyafetinden kaç çocuk doğuracağına, nafaka hakkından İstanbul Sözleşmesi’ne kadar uzanan ellere, gereken cevabı her gün büyüttüğümüz örgütlü mücadelemizle veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. ‘Kadına yönelik şiddet politiktir’ diye haykırmayı sürdüreceğiz.

EŞİT BİR GELECEK

Bizler Halide Ediplerden, Bahriye Üçoklardan, Türkan Saylanlardan aldığımız ilhamla, kadınların demokrasi, eşitlik ve insan hakkı mücadelesini uluslararası dayanışma içinde sürdüreceğiz. Sokakları, meydanları, kampüsleri, fabrikaları, tarlaları terk etmeyeceğiz. Hayatı kurduğumuz her alanda sözümüzü çoğaltacağız. Siyaset yapmaktan da emeğimizin hakkını savunmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Eşit, özgür ve demokratik bir gelecek, biz kadınların ellerinde yükselecek. Yaşamın her köşesini sevgiyle, barışla, kardeşlikle, güvenli bir gelecekle donatacağız. El ele verip, önce eril zihniyeti sonra dünyayı değiştireceğiz.”

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KAMPANYA BAŞLATTI





İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik iletişim kampanyası başlattı. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan filmlerde,toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet ediliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında ‘susma’, yaşadıklarını ‘saklama’ diyoruz” dedi. ◊ ANKARA