Şiddete karşı pedalladılar

Bisikletliler, dimdik ayakta durduklarını göstermek için de basın açıklaması sırasında bisikletlerini yere yatırıp başında ayakta durdu. Yaklaşık 100 kadar bisikletli, bindikleri bisikletlerin önüne ‘Bisiklete can ver’, ‘Her yol barışa çıksın’, ‘Beni fark et’ ve ‘Bisikletliye saygı’ yazılı dövizler astı.