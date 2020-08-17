Aziz ÖZEN / İSTANBUL
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Şiddete karşı pedalladılar
Bisikletli Ulaşım Platformu, bisikletliler olarak her gün trafikte karşılaştıkları şiddet olaylarına dikkat çekmek ve Hatay’da bir minibüs şoförünün bıçaklı saldırısına uğrayan Triathlon sporcusu Taner Beştek’e yapılan saldırıyı kınamak için ‘Şiddete son ver’ sloganıyla Bağdat Caddesi’nde protesto sürüşü yaptı.
Bisikletliler, dimdik ayakta durduklarını göstermek için de basın açıklaması sırasında bisikletlerini yere yatırıp başında ayakta durdu. Yaklaşık 100 kadar bisikletli, bindikleri bisikletlerin önüne ‘Bisiklete can ver’, ‘Her yol barışa çıksın’, ‘Beni fark et’ ve ‘Bisikletliye saygı’ yazılı dövizler astı.
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