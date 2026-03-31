Şiddete doymadılar

Aksaray’da 4 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede önceki gece C.M. (20), annesi A.D.’nin (38) erkek arkadaşı olan G.I. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında C.M., G.I.’yı karın bölgesinden iki bıçak darbesiyle yaraladı. G.I., kanlar içinde yere yığılırken, C.M. ise evden hızla uzaklaştı.

BİBER GAZI SIKTILAR

Gürültüyü duyup dışarı çıkan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı G.I., sağlık ekipleri ve A.D. eşliğinde sedyeyle apartmandan çıkartılıp ambulansa alınmak istendi. Olaydan sonra apartmanda gizlendiği yerden çıkan C.M., ambulansa alınmak istenen G.I.’yı yeniden bıçaklamak istedi. Olay yerinde bulunan polis memurları, elinde bıçak bulunan C.M.’ye biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bu sırada sağlık görevlileri de yaralı G.I. ile kadın arkadaşı A.D.’yi de ambulansa alıp kapıyı kapattı. C.M., bu kez de elindeki bıçağı 4-5 kez ambulansın arka kapısına vurarak, kapıyı açmak istedi. Polis, yeniden biber gazıyla müdahale etti. C.M., bu kez kendisine engellemeye çalışan polise de bıçakla saldırmak istedi. Yaşanan arbede sırasında koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalışan C.M., yaklaşık 150 metre koştuktan sonra polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan G.I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın ardından A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı. C.M. ve annesi A.D., sağlık kontrolünden geçirildiği sırada hastanede polise zor anlar yaşattı. Anne A.D. hastanede bir polis memuruna tokat attı. Polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen anne ve oğlu, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne A.D. ve oğlu C.M. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı.