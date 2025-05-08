Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

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Olay, 4 Kasım 2023'te saat 03.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi'ndeki Denizhan Konağı'nda meydana geldi. 2 çocukları olan Mervenur ve Ahmet Uluyol çifti kavga etti. Kavga sonrası, iddiaya göre Ahmet Uluyol uyumaya gitti. Mervenur Uluyol, bir süre sonra yatakta yatan eşi Ahmet Uluyol'u göğsünden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ahmet Uluyol'un öldüğünü belirledi. Uluyol'un cenazesi, memleketi Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan Mervenur Uluyol ise tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Mervenur Uluyol hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bugün görülen davada, sanık Uluyol ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık hakkında beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını, raporda sanığın geçmiş yıllarda yaptığı hastane başvurularındaki yaralanmaların maktul Ahmet Uluyol'dan kaynaklı olup olmadığının tıbben ayırt edilemediği belirtildi. Duruşma savcısı önceki duruşma verdiği mütalaasını tekrar ederek sanık Uluyol'un 'Eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

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Son sözleri sorulan sanık Uluyol, "Ben ruh hastası olsaydım kendimi ezdirmezdim. Ahmet beni ezemezdi. Yıllarca eziyet gördüm, ailesinden bile yardım istedim. Bana kimse yardım etmedi. 11 kere şikayetçi oldum. Ağzım yüzüm şiş, evden kaçıp mezarlıklarda uyudum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Mervenur Uluyol’u, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 19 yıl 2 aya düşürdü.