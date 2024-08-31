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Şiddet suçlamasına uzaklaştırma

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#Emin Hitay#Alaz Sağlam#Şiddet
Şiddet suçlamasına uzaklaştırma
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

Tasarladığı mücevher ve kıyafetlerle moda dünyasında ün salan Alaz Sağlam, Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile kısa bir birliktelik yaşadı. Alaz Sağlam, 9 Haziran 2024 günü Emin Hitay ile bir konuda tartışma yaşadı. İddiaya göre tartışmanın ardından işinsanı Emin Hitay, Alaz Sağlam’a şiddet uyguladı ve evden dışarı attı. Uğramış olduğu şiddet nedeniyle anksiyete (kaygı bozukluğu) teşhisi koyulan ünlü modacı, can güvenliğinden endişeli olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Savcılık, Emin Hitay hakkında soruşturma başlatırken, Alaz Sağlam bu defa kendini güvende hissetmediğini ve dışarı çıkmakta zorlandığını ileri sürerek aile mahkemesinden korunma talep etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Alaz Sağlam’ın avukatının mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Emin Hitay’ın agresif yapısı ve geçmiş kayıtlarının da göz önünde tutularak Alaz Sağlam hakkında korunma kararı verilmesi gerektiği belirtildi. Talebi haklı bulan aile mahkemesi, Emin Hitay’ın 2 ay süreyle Alaz Sağlam’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Emin Hitay’ın bu karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı. Karara itiraz eden Emin Hitay ise iddiaları reddetti.

Hitay dilekçesinde özetle, “Alaz Sağlam, ekonomik talepleri reddedildiği, evden kovulduğu ve engellendiği için Emin Hitay’ı suçlamaktır. Aleyhimize verilen bu kararın kaldırılmasını istiyoruz” denildi.

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#Emin Hitay#Alaz Sağlam#Şiddet

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