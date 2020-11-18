Şiddet olaylarının arttığı Ayvalık’ta muhtarlara seminer verildi

Ayvalık ilçesinde 2019'un eylül ayından 2020'nin eylül ayına kadar geçen sürede, 258 kadına yönelik şiddet olayı yaşandığı kayıtlara girdi. Şiddet olaylarının artış göstermesi üzerine Ayvalık Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki mahalle muhtarlarına seminer düzenlendi. Ayvalık İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen seminerde konuşan Ayvalık Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, "Bayağı olaylar oluyor, sıkıntılar yaşanıyor. İçişleri Bakanlığımızdan bize gelen talimat doğrultusunda muhtarlarımıza bu konuda bir eğitim veriyoruz" dedi.



MUHTARLAR KİLİT ÖNEME SAHİP



Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü’nden sosyal çalışmacı Neslihan Özdemir yaptığı sunumda şiddetin fiziksel boyutunun yanı sıra psikolojik boyutuna da dikkat çekti. Şiddet olayı ile karşılaşan muhtarların nasıl hareket etmesi gerektiğine değinen Özdemir, "Muhtar, içinde bulunduğu mahalle ya da köyün doğal lideri konumunda oluyor ve insanlar en güvendikleri kişiler arasında muhtarların isimlerini de söyleyebiliyorlar. Bizim şiddet mağdurlarına ulaşmamız da bazen muhtar vasıtasıyla olabiliyor ve acil işlem gerektiren durumlarda muhtarlar aracılığıyla işlemi daha çabuk gerçekleştirilebiliyoruz" dedi.



'MAĞDURLARIN SADECE YÜZDE 3’Ü KOLLUK GÜÇLERİNE BAŞVURUYOR'



Aile ve Sosyal Hizmetler Ayvalık Müdürlüğü olarak, son bir yıllık süreçte Ayvalık’ta toplam 258 şiddet olayına baktıklarını ifade eden Neslihan Özdemir, "258 kadın, engelli, yaşlı ve çocuk aile içi şiddete maruz kalmış. Şiddet mağdurlarının sadece yüzde 3 gibi bir kısmının kolluk kuvvetlerine başvurduğunu göz önünde bulundurursak sayı çok daha fazla. Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç’te toplam 636 vaka var. 258’i Ayvalık’ta. 150 Evler Mahallesi, Ali Çetinkaya, Yeni Mahalle, Altınova ve Küçükköy’de çok fazla şiddet vakaları görülüyor. Bu kadar çok vaka görülmesi ile birlikte mahalle bazında bir çalışma yapılması zorunluluğu doğuyor. Bizim ilerleyen süreçte muhtarlarla dirsek dirseğe çalışıp, o mahalle halkıyla birlikte kadına yönelik şiddeti durdurmak için ne yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bu nedenle muhtarların farkındalığı kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için çok önemli" diye konuştu.



Seminerde, muhtarlardan bazıları, bölgelerinde daha önce yaşanan kadına yönelik şiddet olayları hakkında bilgi verdi.