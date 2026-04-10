Şiddet mağduru Esra’nın çığlığı: Ölmek istemiyorum

Diyarbakır’da 2013 yılında Y.Y. (38) ile evlenen Esra Yalınkaya (32), iddiaya göre, evliliği boyunca fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Boşanma kararı alan Yalınkaya, ölüm tehditleri nedeniyle çocuklarını geride bırakarak önce kadın sığınma evine yerleşti, ardından ailesinin yanına sığındı. Yalınkaya, tehditlerin sürmesi üzerine ailesiyle birlikte şehir değiştirmek zorunda kaldı ve Manisa’ya yerleşti.

Yaklaşık 5 yıldır Manisa’da babaevinde yaşayan Esra Yalınkaya, eşinden burada da kaçamadı. Yalınkaya, eşi kendisini bulup tehditleri sürdürünce şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası gözaltına alınıp tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Y.Y. tahliye oldu. Elektronik kelepçe uygulanmasına rağmen eşi tarafından ölüm tehditlerinin devam ettiğini öne süren Yalınkaya, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle evden dışarı çıkamadığını söyledi.

‘SOSYAL HAYATIM KALMADI’

Yaşadığı korkuyu anlatan Esra Yalınkaya, “Karşı taraftan hep şiddet gördüm. Kaçtım ama peşimden buralara kadar gelip, yerleşti. Halen beni ölümle tehdit ediyor. Beni öldürmek için tetikçi tuttu. Bunların ses kayıtlarını, hepsini savcılığa, polis merkezine sundum. Hiçbir özgürlüğüm yok, sosyal bir hayatım yok. Kapım, zilim çaldığında korku içerisindeyim. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum” diye konuştu.