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Şiddet iddiasına suç duyurusu

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#Şiddet#Berfin Ant#Özgür A.
Şiddet iddiasına suç duyurusu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:00

Kasaba Doktoru, ‘Leyla: Hayat, Aşk, Adalet’ ve ‘Kantin’ gibi dizi ve filmlerde rol alan, eski Miss Turkey finalisti ve model Berfin Ant, işinsanı Özgür A. ile bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı.

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İddiaya göre Berfin Ant, arkadaşı ile Etiler’de bir mekâna gitti. Yarım saat sonra Özgür A. da mekâna geldi. Berfin Ant, gece saat 01.50 sıralarında çıkarken Özgür A.’nın arkadaşı, Ant’ın yanına gelerek “Özgür ile konuşmanız gereken şeyler var” dedi. Ant da kimseyle konuşacak bir şeyin olmadığını söyledi. İddiaya göre Berfin Ant’ın peşinden gelen Özgür A., tehditlerde bulundu. Ardından eski sevgilisi Berfin Ant’ı tutarak boğazını elleriyle sıktı. O sırada Berfin Ant’ın yanında bulunan arkadaşı yoldan geçen taksiyi durdurarak mekândan uzaklaştı. Ant, eski erkek arkadaşı Özgür A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, “Olayın ardından cep telefonundan beni arayarak, ‘Sana İstanbul’u dar edeceğim, bu şehirde sana rahat vermeyeceğim’ şeklinde tehditlerde bulunmuştur. Bana fiziksel ve sözlü saldırıda bulunan Özgür A.’dan şikâyetçiyim” denildi.

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İDDİALARI REDDETTİ

Avukatı aracılığı ile savcılığa dilekçe veren Özgür A. ise iddiaları reddederek asıl sözlü ve fiziksel saldırıya kendisinin uğradığını öne sürdü. Dilekçede “Berfin Ant’ın iddialarını destekleyen herhangi bir bulgu da söz konusu değildir” denildi.

 

 

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#Şiddet#Berfin Ant#Özgür A.

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