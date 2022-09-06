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Şiddet gören doktordan eşine: Uzak dur

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#Doktor#Eş#Şiddet
Şiddet gören doktordan eşine: Uzak dur
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Özel bir hastanede çocuk doktoru olarak çalışan Doç. Dr. Özlem Ş., eşi Özgür Ş. tarafından fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını, ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

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İSTANBUL Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, Doç. Dr. Özlem Ş. ile iki çocuğunun babası olan eşi Özgür Ş.’nin evliliğinde sorunlar yaşanmaya başladı. İddiaya göre çocuk hastalıkları alanında doçent doktor olarak çalışan Özlem Ş., eşi tarafından sürekli fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet görüyordu. Eşi tarafından uğradığı şiddet nedeniyle vücudunda morluklar oluştuğunu ve ayağının kırıldığını öne süren Özlem Ş., şiddetin fotoğrafını mahkemeye delil olarak sundu.

EVDEKİ TARİHİ ESER

Eşinin sürekli kariyerine engel olmaya çalıştığını öne süren Özlem Ş., iddiaya göre oturduğu evde tarihi eserler buldu. Özlem Ş.’nin bu durumu polise ihbar etmesi üzerine eşi Özgür Ş. kaçakçılık suçundan yargılanmaya başladı. Özlem Ş., bu ihbarın ardından eşi Özgür Ş., eşinin erkek kardeşi ve kayınvalidesi tarafından ölümle ve iftira ile hapse attırılmakla tehdit edildi. Eşi ve ailesinin tehditleri yüzünden kendisi ve çocuklarının can güvenliğinin ve hekimlik kariyerinin tehlikede olduğunu öne süren Doç. Dr. Özlem Ş., korunma talep etti.

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2 AY YAKLAŞAMAYACAK

Talebi haklı bulan mahkeme, Özgür Ş. ve ailesinin 2 ay süreyle mağdur Özlem Ş.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Karara itiraz eden Özgür Ş.’nin ailesi, gelinleri Özlem Ş.’nin kendilerine iftira attığını öne sürerek aleyhlerine verilen uzaklaştırma kararının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme, verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle Özgür Ş.’nin ailesinin itiraz talebini reddetti.

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#Doktor#Eş#Şiddet

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