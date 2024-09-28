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Şiddet gördüğü öne sürülen çocuğun annesi: Bakımevi değil korku evi

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#İstanbul#Büyükçekmece#Bakımevi
Şiddet gördüğü öne sürülen çocuğun annesi: Bakımevi değil korku evi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 07:00

İstanbul Büyükçekmece’de özel bir bakım merkezinde yatan 7 yaşındaki Bahar B.’ye, çalışanların şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada yayıldıktan sonra gündem oldu.

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15 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, bakım personeli B.Y. ve sağlık personeli G.B.T., Bahar B. kendisine zarar vermesin diye ellerini ve ayaklarını bağladı. Bakımevi çalışanlarından F.B. ise bu anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurum hakkında inceleme başlatıldı. Daha önce kuruma ve kurum dışındaki mercilere defalarca şikâyette bulunduklarını belirten Bahar B.’nin ailesi de bakımevinden şikâyetçi olarak hukuki süreç başlattı.

Şiddet gördüğü öne sürülen çocuğun annesi: Bakımevi değil korku evi

‘DURUMUM OLMADIĞI İÇİN BAHAR’I VERMİŞTİM’

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Kızının yaklaşık bir senedir bakım merkezinde kaldığını belirten Bahar B.’nin annesi Nurcan Bayram, “Görüntüleri görür görmez şoke oldum, beklemiyordum. Bakımevi diyorlar ya resmen korku evi, altını çiziyorum, korku evi. Sadece Bahar değil, Bahar gibilerin de kurtulmasını istiyorum bir an önce. Onların sesi olmak istiyorum. Daha çok şey anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum. Bahar’a bakacak durumum olmadığı için kendime ait bir evim, bir düzenim olmadığı için Bahar’ı vermiştim. Kendime ait bir evim, düzenim olsa Bahar’ı yanıma alırdım. Kızım yüzde 62 engelli, otizmli, epilepsisi de var, işitme engelli” dedi.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Bakımevi

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