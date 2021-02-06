Şiddet gördüğü 12 yıllık eşini öldüren Melek İpek’ten buruk sevinç... '27 gündür hiç dayak yemedim'

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluklar oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrılmış, birkaç saat sonra eve geri döndüğünde, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek’i bulmuştu.

İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürmüş, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmişti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek’i çıplak vaziyette elleri kelepçeli bulmuştu. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmıştı.

‘KIZLARIM RAHAT’

Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Melek İpek’i önceki gece avukatı Ahmet Onaran ziyaret etti. Müvekkiliyle aralarında geçen konuşmaları anlatan Ahmet Onaran, Melek İpek’in “Gönderdiğiniz tüm mektupları ağlayarak okudum. Elimden geldiğince cevap veriyorum. Cevap yazamadıklarımdan benim için özür dile avukat bey, onlara selam söyle. Dışarıda en çok kızlarıma sarılıp uyumayı özledim, bir de patates kızartmasını. Ben devletime ve onun adaletine güveniyorum. Burada 27 gündür hiç dayak yemedim ve ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat” dediğini aktardı.