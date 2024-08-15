Şiddet bir türlü durmuyor: Bir günde 3 kadın cinayeti

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Ankara’nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi’nde B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B, bir otomobilde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B., tabancayla eşi Z.B.’ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B. ile Z.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİN BOĞAZINI KESİP POLİSİ ARADI

İstanbul Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi’nde de dün sabah saatlerinde İsa Çetinkaya, 8 ay önce evlendiği eşi Kıymet Çetinkaya’yı bıçakla yaraladı. Polisi arayan İsa Çetinkaya, eşini bıçakla yaraladığını söyleyerek kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri İsa Çetinkaya’yı gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Kıymet Çetinkaya ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YİNE AYNI BAHANE “BENİ ALDATIYORDU”

İsa Çetinkaya emniyette verdiği ifadesinde, “8 aydır evliyiz. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Bana bıçakla saldırınca, ben de onu bıçakladım” dedi. Çetinkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından “Kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

SOKAK ORTASINDA DEHŞET

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde ise dün 21.00 sıralarında Gökhan Akkaya sokakta yolunu kestiği boşanma aşamasındaki 23 yaşındaki eşi Öznur Akkaya’ya barışma teklifinde bulundu. Öznur Akkaya, teklifi kabul etmemesi üzerine eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmaya çalışan katil koca vatandaşlar tarafından yakalandı. Linç edilmek istenen Akkaya, polisler tarafından gözaltına alındı. (Oğuzhan CİN / DHA)