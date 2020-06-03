Sidar Şahin kimdir ve aslen nereli kaç yaşında? İşte, herkesin bildiği şirketleri

Kurucusu olduğu şirketteki hisselerini 1,8 milyar dolara satmasının ardından gündemde yer alan Sidar Şahin, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Sidar Şahin kimdir ve nereli kaç yaşında sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, o isim hakkında detayları sorgulamaya başladı. Peki, Sidar Şahin kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Peak Games'te önemli bir hissesi olan o isim hakkında bazı bilgiler

SİDAR ŞAHİN KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Sidar Şahin, 1980 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlkokulun ardından İstanbul'a taşındı.

Peak'in kurucusu Sidar Şahin daha önce pek çok girişimde bulunmuştu.

Bunlardan ilki, 2003 yılında kurduğu mobil oyun şirketi Funpac'ti. Şirket bugün Mynet bünyesinde faaliyetine devam ediyor. Geçen yıl yayınlanan haberlerde Mynet'in Funpac stüdyolarına 5 milyon dolar yatırdığı yer almıştı.

Şahin 2005 yılında Funpac'teki görevinden ayırılarak izlesene.com adlı video sitesini kurdu. Hızla Türkiye'nin en çok izlenen sitelerinden biri olan site, Nokta İnternet Teknolojileri'ne satıldı.

Şahin'in kurduğu bir diğer oyun şirketi olan Gamegarden da Doğan Holding'e satılmıştı.

Şahin 2010'da trendyol.com sitesinin de kurucuları arasında yer aldı. Bu e-ticaret sitesi de daha sonra Çinli alibaba.com'a satıldı.

Şahin 2018'de Ekonomist dergisi tarafından Yılın Erkek Girişimcisi seçildi.

Teknoloji sitesi TechCrunch'a göre Peak'te 100 kişi çalışıyor. Şirketin internet sitesinde de 32 açık iş pozisyonu olduğu görülüyor.

Peak, Zynga'nın bugüne kadar yaptığı en büyük alım oldu. Alımın duyurulmasının ardından Zynga hisseleri artışa geçti.

Piyasalardaki koronavirüs paniğiyle birlikte Şubat ayında 6 doların altını gören Zynga hisseleri son haftalardaki yükselişine hız katarak bugün 10 dolara yaklaştı.

2007'de San Francisco'da kurulan şirketin çalışan sayısı geçen yıl 1.800'ü geçmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "İlk Türk unicorn yani Turcorn hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.