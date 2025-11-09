Sicilya’yı sel vurdu

Haberin Devamı

Önceki günkü şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerde sokaklar dereye dönerken ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Syracuse kentinin Piazza Euripide Meydanı’nda araçlar sular altında kaldı. İtalyan Meteoroloji Dairesi gökgürültülü ve yağışlı havanın devam edeceğini belirtti.

ÖNCE BARCELONA

Öte yandan İspanya’nın Barcelona kentinde hafta içinde kötü hava şartlarının neden olduğu taşkınlar yüzünden uçak seferleri iptal edilmiş, turistler mahsur kalmıştı.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sel sokakları dereye döndürürken Syracuse kentinin Piazza Euripide Meydanı’nda araçlar sular altında kaldı.