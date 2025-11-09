Sicilya’yı sel vurdu

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Sicilya#Sel Felaketi#İtalya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 07:00

İTALYA’nın turistik Sicilya adasını aşırı yağışlardan kaynaklanan sel felaketi vurdu.

Önceki günkü şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yerde sokaklar dereye dönerken ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiledi. Syracuse kentinin Piazza Euripide Meydanı’nda araçlar sular altında kaldı. İtalyan Meteoroloji Dairesi gökgürültülü ve yağışlı havanın devam edeceğini belirtti.

ÖNCE BARCELONA

Öte yandan İspanya’nın Barcelona kentinde hafta içinde kötü hava şartlarının neden olduğu taşkınlar yüzünden uçak seferleri iptal edilmiş, turistler mahsur kalmıştı.

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Sel sokakları dereye döndürürken Syracuse kentinin Piazza Euripide Meydanı’nda araçlar sular altında kaldı.

