×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sicili dehşet verici! Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Fatih'te yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Interpol#İurii Radulov#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2026 15:39

25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl serbest bırakılan suç örgütü lideri İurii Radulov'un Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Radulov'un Fatih'te kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Radulov gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan 2001 yılında yakalanan İurii Radulov, 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2025 yılının mart ayında serbest bırakıldı. Radulov'un tahliye edilmesinin ardından Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği, daha sonra hakkında Interpol tarafından Türkiye'ye giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Sicili dehşet verici Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Fatihte yakalandı

FATİH'TE GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne ulaşan kararın ardından polis ekipleri harekete geçti. Radulov hakkında inceleme başlatan ekipler, şüphelinin İstanbul'a geldikten sonra Fatih ve Güngören'de farklı evlerde kaldığını, eşi V.R. ile birlikte yaşadığını belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu Radulov'un Fatih'te kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Radulov gözaltına alındı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİstanbulda lisede bıçaklı kavga: 2 yaralıİstanbul'da lisede bıçaklı kavga: 2 yaralıHaberi görüntüle

Sicili dehşet verici Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Fatihte yakalandı

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Radulov'un üzerinden başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. İlk yakalandığında kimliğini inkar eden Radulov'un, daha sonra İurii Radulov olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Yapılan incelemede Radulov'un, çok sayıda kişinin öldürüldüğü cinayetlere karışan bir suç örgütüne liderlik yaptığı belirtildi. Radulov hakkında sahte kimlik kullanması nedeniyle evrakta sahtecilik suçundan işlem yapıldığı, sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Interpol#İurii Radulov#Suç Örgütü

BAKMADAN GEÇME!