Sıcaktan korunun

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Ülke genelinde süren yüksek sıcaklıların bir hafta daha etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, “Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde olacak” dedi. Perşembe gününden itibaren kuzey bölgelerde sıcaklıkların azalacağını ifade eden Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağış beklemediklerini söyledi.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Sağlık Bakanlığı da son günlerde artan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu: “Günde en az 2.5-3 litre su içilmeli. Çay, kahve ve gazlı içeceklerin tüketimi sınırlandırılmalı. Bunun yerine ayran ve maden suyu gibi mineral desteği sağlayan içecekler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının etkisinin en güçlü olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalı.”

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Ortam sıcaklığının da kontrol edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, “Evler ve iş yerleri sabah ve akşam saatlerinde havalandırılmalı, oda sıcaklığı 24-27 derece arasında tutulmalı” ifadelerine yer verildi.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİLMELİ

Ayrıca beslenme alışkanlıklarının hava sıcaklıklarına göre düzenlenmesi gerektiği işaret edilen açıklamada şöyle denildi: “Aşırı sıcak havalarda ağır, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden uzak durulmalı. Taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalı. Öğünler, küçük porsiyonlar halinde ve sık aralıklarla tüketilmeli. Salatalar ile karpuz, kavun gibi su oranı yüksek besinler özellikle tercih edilmeli.”

Verilere göre ülke genelinde çok yüksek sıcaklıkların gözlemlendiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bunun orman yangını riskini daha üst seviyeye çıkaracağı konusunda uyardı.

EGZERSİZLERİ SABAH YAPMAYIN

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında “Aşırı sıcak ve nemli havalarda yapılan egzersizler vücudu zorlayabilmekte ve kalp üzerinde aşırı yük oluşturabilmektedir. Bu nedenle yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Fiziksel aktiviteler sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılmalı. Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su tüketilmelidir” denildi.

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MEYDANLARDA SERİNLEME NOKTALARI

Hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken, Beşiktaş Belediyesi vatandaşların dinlenebilmesi için serinleme noktaları oluşturdu. Ortaköy Meydanı, Barbaros Meydanı, Köyiçi Meydanı ve Levent Meydanı gibi yoğun kullanılan alanlarda kurulan stantlarda, ücretsiz su ve limonata dağıtımı yapıldı. Beşiktaş’ta kurulan serinleme noktaları, 11 Temmuz’a kadar her gün saat 11.00 ile 15.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.