Sıcaktan bunalan gençlere sürpriz: İtfaiye aracından su püskürttüler

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İlçede belediye tarafından karne şenliği düzenlendi. Şenlik, yüzlerce çocuğu ve ailelerini bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinliklerde eğlence doruğa çıkarken, en büyük sürpriz ise İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden geldi.

Şenlik alanına gelen itfaiye ekipleri, sıcak havadan bunalan çocukları serinletmek amacıyla itfaiye aracından su püskürttü. Gökyüzüne yükselen suyla birlikte çocuklar adeta serinlik şöleni yaşadı.

Tazyikli suyun altında doyasıya eğlenen miniklerin sevinç çığlıkları şenlik alanını doldururken, ortaya birbirinden renkli ve neşeli görüntüler çıktı. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte aileler de bu eğlenceli anları cep telefonlarıyla kaydederek çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Katılımcılar, çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi sunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti