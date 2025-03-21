Sıcaklıklar yükselişe geçiyor: İstanbul'a tekrar bahar havası geliyor... İşte gün gün hava durumu tahmin raporu

Haberin Devamı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yaz havasının ardından sıcaklıklarda sert düşüş olmuş ve beraberinde sağanak yağış gelmişti. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre İstanbul'da bugün 11 derece olan sıcaklık Cumartesi günü 12, Pazar 15, Pazartesi ise 20 dereceyi bulacak.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağanak yağışın etkili olacağı illeri sayan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

DOĞU İLLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Haberin Devamı

Soğuk hava hafta sonunda devam edecek. Yağışlar bugün ve yarın Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zırai don var

İSTANBUL'DA SICAKLIK 20 DERECEYE YÜKSELECEK

İstanbul'da yağış kesiliyor. İstanbul dahil batı ve iç bölgelerde Pazar gününden itibaren sıcaklıklar artıyor. İstanbul Pazartesi 20 C. Tekrar bahar havası geliyor.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu iller sırasıyla Giresun, Samsun ve Ordu oldu.

METEOROLOJİ'YE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.