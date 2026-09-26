Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Günlerce sürecek | 'Şemsiyesiz ve montsuz çıkmayın'

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Trakya ve Batı Akdeniz başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri ile Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sağanak yağışların günlerce sürmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi beklenirken, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde biraz artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi; ancak Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

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İstanbul'da hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan vatandaşları ise serin ve yağışlı bir hava karşılıyor. AKOM verilerine göre, bugün kent genelinde parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu bir havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklığın 24 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazar gününden itibaren ise gök gürültülü sağanak yağışların kent genelinde etkisini artırması ve sıcaklıkların 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca da aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve yerel sağanaklar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: "YANINIZDA MONTUNUZU BULUNDURUN"

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Sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin uyarılarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da cumartesi akşamı başlayacak yağmurun uzun süreli olacağını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şen, "İstanbul’da yarın akşam yağmur başlıyor. 7-8 gün yağmur var. Pazar gününden itibaren yağmurluksuz ve şemsiyesiz dışarı çıkmayın. Sıcaklıklar da Ekim ayı ortalamalarına geriliyor, 20 dereceyi geçmeyecek. Yanınızda montunuzu da bulundurun." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE UYARDI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu