Sıcaklıklar düşüyor: Sağanak yağış geri dönüyor | Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin haritaları ve değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta sele neden olan olumsuz hava şartlarının ardından mevsim normallerine dönen hava sıcaklıklarında yeni bir düşüş dalgası yaşanacak.

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Yurt genelinde gündüz sıcaklıklarının 15-20 derece bandında seyrettiği, ancak gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 15 dereceye kadar çıktığı kaydedildi. Öte yandan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların devam edeceği belirtildi.

Perşembe gününe kadar batı ve iç kesimlerde sakin seyrini koruyacak olan havanın, 23 Ekim Cuma günü itibarıyla batıdan gelecek yeni bir sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Cuma günü İstanbul, İzmir, Bursa ve Edirne başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü etki alanını genişleterek Marmara ve Ege'nin yanı sıra İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacağı bildirildi. Yağışlı sistemin Pazar günü itibarıyla doğuya hareket ederek yurdu terk etmesi ve havanın yeniden açması bekleniyor.

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SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, 21 Ekim Çarşamba günü yağış beklenmezken, Perşembe gününden itibaren kent genelinde aralıklarla yerel yağmur geçişleri etkili olacak.

AKOM’un açıklamasında haftalık genel hava durumunda şu bilgilere yer verildi:

"Hafta boyunca (bugün hariç) havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20 derecelerin altına gerileyeceği öngörülüyor."

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

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ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu