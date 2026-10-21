Sıcaklıklar düşüyor: Sağanak yağış geri dönüyor | Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ GERİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin haritaları ve değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta sele neden olan olumsuz hava şartlarının ardından mevsim normallerine dönen hava sıcaklıklarında yeni bir düşüş dalgası yaşanacak.
Yurt genelinde gündüz sıcaklıklarının 15-20 derece bandında seyrettiği, ancak gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının 15 dereceye kadar çıktığı kaydedildi. Öte yandan Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağışların devam edeceği belirtildi.
Perşembe gününe kadar batı ve iç kesimlerde sakin seyrini koruyacak olan havanın, 23 Ekim Cuma günü itibarıyla batıdan gelecek yeni bir sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Cuma günü İstanbul, İzmir, Bursa ve Edirne başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü etki alanını genişleterek Marmara ve Ege'nin yanı sıra İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerine kadar yayılacağı bildirildi. Yağışlı sistemin Pazar günü itibarıyla doğuya hareket ederek yurdu terk etmesi ve havanın yeniden açması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, 21 Ekim Çarşamba günü yağış beklenmezken, Perşembe gününden itibaren kent genelinde aralıklarla yerel yağmur geçişleri etkili olacak.
AKOM’un açıklamasında haftalık genel hava durumunda şu bilgilere yer verildi:
"Hafta boyunca (bugün hariç) havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla yerel hafif yağış geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 20-23 dereceler aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu (Cumartesi) itibari ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte tekrardan azalarak 20 derecelerin altına gerileyeceği öngörülüyor."
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu