Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: Ekim ayının ilk haftasına kadar sürecek | İşte sağanak beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sağanak geçişlerin bu akşam başlaması beklenirken kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EKİM AYININ İLK HAFTASINA KADAR ETKİLİ OLACAK

AKOM yapmış olduğu açıklamada "İstanbul'da hafta başından beri 26-28 derece aralığında yaz değerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak yer yer 20 derecenin altına gerileyeceği öngörülüyor. Ekim ayı ilk haftasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

KIŞ YARINDAN İTİBAREN KAPIYI ÇALACAK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen önümüzdeki hafta sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek" uyarısında bulunarak açıklamasına devam etti;

Önümüzdeki hafta Türkiye yağışlı periyoda giriyor ama girerken de hava sıcaklıkları tekrar düşürüyor. Bu ayın sonu ve Ekim başı itibarıyla sıcaklar bir kademe daha düşecek yani İstanbul’dan 20 derecenin altına düşecek. Hafta sonu bu sıcaklıklar genellikle iç kesimlerde ve Karadeniz bölgesindeki hissedilir derecede olacak ama dediğim gibi önümüzdeki hafta yağışla birlikte gelecek olan soğuk havayla birlikte sıcaklıklar bir kademe daha düşerek. Kış yarından itibaren kapıyı çalacak. Sıcak havaları artık terk ettik. Dalgalanmalar olacak. Kasımın ilk haftası pastırma sıcakları olacak ama aşırı sıcaklıklar olarak olmayacak." ifadelerini kullandı

KUZEY EGE İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

Meteoroloji, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın saat 05.00 sıralarından itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz." dedi.

Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var. Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların bugün başlayacağını önümüzdeki hafta da etkili olacağını duyurdu. İşte yağış beklenen iller;

Cuma günü yağış beklenen iller; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars

Pazartesi günü yağış beklenen iller; İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Osmaniye ve Adana

illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33