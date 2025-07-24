Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Bu iller sağanakla serinleyecek...

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Yurt genelinde hafta boyunca sıcaklıklar, mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Önümüzdeki hafta sıcaklıkların yerini serin havaya bırakacağı ve yağışların başlaması tahmin ediliyor. Ancak serin havanın etkisi kısa sürecek. 5 Ağustos Salı gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası etkisini yeniden göstermeye başlayacak.

6 İLE SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 6 ilimiz için serinleten güzel haber geldi. İşte sağanakla serinleyecek iller...

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE EN YÜKSEK SICAKLIK ÖLÇÜLDÜ?

Sıcaklıklar, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Aydın, İzmir, Eskişehir, Hatay, Diyarbakır, Manisa, Batman, Antalya, Kilis, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Yalova, Kırklareli, Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Kocaeli, Bilecik, Denizli, Elazığ, Adana, Uşak, Karabük, Tokat, Tekirdağ, Ankara, Çorum, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Düzce'de gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 45

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