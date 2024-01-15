Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu... Prof. Dr. Orhan Şen: Yağış salı İstanbul'da etkili olacak

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

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KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Türkiye 15 günlük aradan sonra tekrar kuvvetli (Lodos) rüzgarların etkisine giriyor. Sıcaklıklar kuzey, iç ve batı da 5-6 derece artacak. Bu gece yarısından sonra yağmur Kıyı Ege Çanakkale, Balıkesir'in batısı Antalya'nın batısı yer yer kuvvetli yağmur su baskınları yapabilir.

İstanbul bugün parçalı bulutlu salı sabah yağmurlu, rüzgar Lodostan zamanla kuvvetli esecek. 13 derece, hafta boyu artarak cuma günü 17 dereceye ulaşacak.

PROF. DR: ŞEN'DEN YAĞIŞ UYARISI

Gece, Batı’ya gelecek yağış salı sabah erken saatlerde İstanbul’da Antalya’nın doğusunda ve Hatay’da etkili olacak. Batı’da 1 gün sürecek bu yağış doğuda çarşamba kar yağışı yapacak ve yurdu terk edecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hafta sonu rüzgar kuzeye dönecek ve Marmara’da sıcaklıkları tekrar düşürecek.

Hafta sonu 5-6 dereceye kadar düşecek. İzmir ve Antalya’da gece yağmur kuvvetli dikkat 15 derece.

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Salı günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 15

Adana: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı (Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.) 15

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2

Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8