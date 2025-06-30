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Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji alarm verdi! İşte yağış beklenen illerimiz

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı
Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji alarm verdi İşte yağış beklenen illerimiz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 09:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün ve salı günü (1 Temmuz 2025) birçok ilimize kuvvetli sağanak geliyor. Meteoroloji uyarı verdi. İşte yağış beklenen illerimiz...

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Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji alarm verdi İşte yağış beklenen illerimiz

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12 İL İÇİN ALARM

Marmara'nın batısında, Karadeniz'in iç kesimlerinde 1 Temmuz Salı günü yer yer sağanak etkili olacak. Yağışlar çarşambadan itibaren sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında devam edecek. Yurdun diğer bölgeleri için yağış beklentisi yok.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için alarm vererek; ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Sağanak yağış beklenen iller; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Ordu, Giresun

Sıcaklıklar düşüyor kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji alarm verdi İşte yağış beklenen illerimiz

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Meteoroloji Uyarısı

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