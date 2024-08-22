Sıcaklıklar düşüyor, gök gürültülü şiddetli yağış geliyor! Meteoroloji ve Prof. Dr. Orhan Şen'den art arda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, Karadeniz...

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Bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, Trakya'da 4 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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HAFTA SONUNA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Artık atmosfer değişmeye başladı. Haziran, Temmuz’daki aşırı sıcaklar biraz kendisini normallere doğru döndürmeye başladı.

Yarından itibaren Trakya hariç sıcaklıklar normallere iniyor. Hatta pazartesiden itibaren normallerin de altına düşecek gibi görünüyor.

Soğuma ile yağışlar başlayacak. Bazı bölgelerde önemli yağışlar var. Batı Karadeniz’in iç kesimleri Kastamonu ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde gök gürültülü yağışlar var. Ankara 29 dereceye kadar düşecek. İstanbul’da pazartesi 29 derecenin altına düşme ihtimali var.

Sıcaklıklar hafta sonu düşüyor. Pazartesi günü Karadeniz’deki yüzey suyu sıcaklıkları hala yüksek.

‘DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ YÜKSEK OLMASI ENDİŞELENDİRİYOR’

Doğu Karadeniz’de 29 derecelik, Mersin’de 33 derecelik deniz suyu sıcaklığı var bunlar anormal. Atmosferdeki hava olaylarının bir kısmı bu deniz yüzey sıcaklığında kaynaklanır. Yüksek olması beni endişelendiriyor biraz.

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Ağustos’un sonu Eylül ayındaki yağışlar şiddetli olabilir. Pazartesi günü İstanbul’a gelecek soğuk hava var bu hava deniz üzerindeki sıcaktan geçecek ve buharlaşma artacak ve İstanbul’da şiddetli yağış olabilir.

İstanbul’da pazartesi ve salı günü dikkatli olacağız. Pazartesi günü Türkiye’nin çoğu yerinde yağış olacak.

Rüzgar hızı zayıf. Sıcaklıklar düşüyor, nem artıyor. Orman yangınları açısından. Yağışlar orman yangını açısından iyi tutuşma ihtimali düşüyor.

Torosların arka tarafında kuru bir hava olacak. Antalya tarafı nemli.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41