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Sıcaklıklar daha da artarak geliyor! Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Toz taşınımına dikkat

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#Hava Durumu#Sıcaklık#Toz Taşınımı
Sıcaklıklar daha da artarak geliyor Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Toz taşınımına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 16:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağını açıkladı. Öte yandan Meteoroloji toz taşımı beklenen bölgeleri duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı. Buna göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Bugün, Marmara, Ege, Batı Karadeniz'in tamamında az bulutlu ve açık havanın etkili olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde, az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, az bulutlu ve açık, doğusunda yer yer parçalı bulut bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar daha da artarak geliyor Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Toz taşınımına dikkat

DOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENTİSİ

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Orta ve Doğu Karadeniz'de, havanın az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık bulutlu geçecek. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, sahillerde denize girip, parklardaki gölgeliklerde vakit geçirdi. Avrupa Yakası'nda, Bebek semtinde bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda yüzdü. Denizden çıkanlar parkta güneşlenip, dinlendi.

Bazı vatandaşlar da gölgelik alanlardaki banklar ile yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturmayı tercih etti.

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Boğazı hattındaki Aşiyan, Sarıyer, Kuleli, Sarayburnu ile Kuzguncuk'ta yüzenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda kulaç atanlar daha sonra yeşil alanda piknik yaptı.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise sahile gelen vatandaşlar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Sıcaklıklar daha da artarak geliyor Meteoroloji bölge bölge açıkladı: Toz taşınımına dikkat

Tarihi ve turistik mekanların yoğun olduğu Tarihi Yarımada'da gezen yerli ve yabancı turistler güneşten korunmak için gölgeliklere yöneldi. Turistler, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ile Gülhane Parkı'nda ağaç altlarında oturmayı tercih etti.

Anadolu Yakası'nda da Kartal Atalar Sahili'ne gelen İstanbullular yanlarında getirdiği masa ve sandalyelerde oturup, yeşillik alanlarda bulunan ağaçların altında serinlemeye çalıştı.

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#Hava Durumu#Sıcaklık#Toz Taşınımı

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