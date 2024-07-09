×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sıcaklıklar daha da artacak! Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için uyarı: Keşke bu iyi günümüz olsa

Güncelleme Tarihi:

#Sıcaklık#Meteoroloji#Orhan Şen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 12:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık tahmin raporunu paylaştı. Bugün doğuda sağanak yağış beklenirken batıda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danımşanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların daha da artacağını belirten Şen, "Keşke bu iyi günümüz" deyip pazar gününe işaret etti. İşte illerimizde beklenen hava durumu tahmini...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar daha da artacak Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için uyarı: Keşke bu iyi günümüz olsa

Haberin Devamı

Rüzgar; genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ORHAN ŞEN'DEN UYARI: KEŞKE BU İYİ GÜNÜMÜZ OLSA

CNN TÜRK yayınında konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, şu uyarılarda bulundu:

Hava hem çok sıcak hem de güneşin dik girdiği saatler. İstanbul'da 33 dereceye varan sıcaklıklar var. Öğle saatlerinde nemin düşük olması gerekmesine rağmen %70'lerde nem var. Akşamları %90'a çıkan nemler var. Bu nemden dolayı hissettiğimiz sıcaklık 39-40 derece. Vücudun sıcaklığını kuruması için terlemesi lazım. Terliyoruz ama kuruması lazım. Nemden dolayı ter kurumayınca sıkıntı yaşıyoruz. Bu haftada da sıcaklık devam edecek. 33 derecenin altına düşmeyecek.

Sıcaklıklar daha da artacak Prof. Dr. Orhan Şenden İstanbul için uyarı: Keşke bu iyi günümüz olsa

Keşke bu iyi günümüz olsa da pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Bugün Ege Akdeniz bölgeleri çok sıcak. 40 derece sıcaklıklar var. Kuzeydeki rüzgarlarla 50 dereceyi hissedebiliyorsn. İstanbul'a yarından sonra perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek. Terleyip terimiz kurumayacak. Denize girenler de 11-17:00 saatleri arasında dikkat etsinler. Ağaç altlarına girsinler denizde durmasınlar.

Haberin Devamı

Eylül'ün 15'ine kadar sıcak havalar devam eder. Avrupa'ya baktığımız zaman 2024 yılı son 60 yılına göre geçen ay en sıcak ayı yaşamışız. Ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyir devam ediyor. Bu kadar ortalamanın üzerinde sıcaklık seyrini yaşamamıştık.

ORMAN YANGINLARI

Nemin yüksek olması orman yangıları bakımından bir nevi iyi ama 40 derece olan bölgelerde orman yangını tehlikesi mevcut. Yağışsız bir dönem geçireceğiz. Anadolu'da yerel yağışlar olacak sadece.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcaklık#Meteoroloji#Orhan Şen

BAKMADAN GEÇME!