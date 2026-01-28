Sıcaklıklar bir anda değişiyor: Sağanak ve kar yağışı geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak!

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yurdun doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

12 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mardin, Mersin illeri için yağış, Antalya için ise gök gürültülü sağanak yağış; Elazığ, Şırnak, Malatya ve Hakkari için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Yurdun tamamında yağış beklendiğini söyleyen Çelik, bugün ve perşembe günü batı ile güney bölgelerde, cuma ve hafta sonunda ise ülkenin tamamında yağış görüleceğini bildirdi.



Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışın devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Perşembe ve cuma günü de özellikle yine Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla şu anda yağmur şeklinde ülkenin büyük kesiminde, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar kar şeklinde görülecek. Ancak hafta sonunda sıcaklığın biraz daha düşmesiyle iç bölgelerdeki yağışlar, karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek."

Üç büyükşehirde yağışın hafta boyunca süreceğini anlatan Çelik, İzmir'de yine aralıklarla gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların 15 ile 17 derece aralığında seyredeceğini söyledi. Ankara'da orta kuvvette yağışların devam edeceğini belirten Çelik, hafta sonunda ise yağışın kuvvetleneceğini kaydetti. Çelik, İstanbul'da hafta boyunca yağmurlu havanın süreceğini, hafta sonunda sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

"İSTANBUL DAHİL MARMARA VE ANADOLU'DA KAR GÖRÜLEBİLİR"

Meteoroloji uzmanı Prof.Dr.Orhan Şen tarih vererek 'Tekrar kar geliyor' diyerek uyarıda bulundu.

Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek" dedi.

"Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek" diyen Şen, "Pazar Trakya ve Karadeniz bölgesi, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir" uyarısını yaptı.

Tekrar KAR geliyor



1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile Lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birliktr batıda etkisini dürdürecek.



Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hıssedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya ve… — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) January 27, 2026

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; güneyli yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BOZYAZI İLÇESİNDE DOLU ETKİLİ OLDU

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, ulaşımda aksamaya da yol açtı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun, gece saatlerinde Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.