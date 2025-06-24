Sıcaklıklar arttı, yangınlar başladı: Hasat mevsiminde orman yangını alarmı

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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre, sadece 2025 yılının Haziran ayında kırsaldan başlayarak ormanlık alanlara yayılan 69 yangında 387 hektar, yıl genelinde ise 256 yangında 502 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların yüzde 50’sinin tarım alanlarında başladığını belirten OGM, hasat döneminde oluşabilecek yangın risklerine karşı sahada sıkı önlemler almaya ve uyarıda bulunmaya devam ediyor.

OGM ayrıca, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre haziran ayının son haftasında mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üstüne çıkması beklenen hava sıcaklıkları konusunda da uyarıyor. Özellikle 40 dereceleri aşması beklenen Ege Bölgesi’nde riskin daha da arttığına dikkat çekiliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının yüzde 90’ına yakını insan ihmali nedeniyle çıkıyor. OGM yetkilileri, anız yakılması, biçerdöver kıvılcımları, söndürülmemiş sigaralar ve cam atıklarının mercek etkisi gibi nedenlerin, milyonlarca ağacın ve binlerce canlının yaşamına mal olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, özellikle hasat döneminde dikkat edilmesi gereken noktaların altını çiziyor. Biçerdöverlerin teknik kontrollerinin ihmal edilmesi, traktörlerin egzozlarından çıkan kıvılcımlar ve tarlada bırakılan yanıcı atıklar, telafisi olmayan felaketlere neden olabiliyor. Son günlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde görünen yangınların pek çoğunun kırsalda başlayarak ormana yayıldığına dikkat çekiliyor. Yangınların yüzde 50’sinin tarım alanlarında başladığını belirten OGM verilerine göre 2025 yılının Haziran ayında kırsaldan başlayarak ormanlık alanlara yayılan 69 yangında 387 hektar, yıl genelinde ise yine kırsal alandan ormana yayılan 256 yangında 502 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey uyarıyor:

“Her yıl orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan eliyle başlıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, doğaya saygılı olmaları ve küçük gibi görünen hataların nelere yol açabileceğini unutmamalarıdır. Unutmayalım; bir kıvılcım, binlerce dönüm ormanı yok edebilir. Orman ya da kırsal alanda görülen en küçük dumanın bile ALO 112 Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirilmesini önemle rica ediyoruz.”