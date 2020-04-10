Sıcaklıklar artıyor: Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Nisan il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri ile akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il 11 12 Nisan hava durumu raporu.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 17°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 19°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR 11°C, 23°C

Az bulutlu

MANİSA 8°C, 22°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 23°C

Az bulutlu

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA 5°C, 16°C

Az bulutlu

SİVAS -1°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TOKAT 3°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, akşam ilk saatlerde Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı

KARS -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 2°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı