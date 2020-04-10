Sıcaklıklar artıyor: Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Nisan il il hava durumu raporu
Marmara Bölgesi ve İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığında yükseliş yaşanacağını duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 17 dereceyi görecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde ise yağış etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, MGM 11-12 Nisan Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevreleri ile akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte, il il 11 12 Nisan hava durumu raporu.
CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 23°C
Az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 19°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR 11°C, 23°C
Az bulutlu
MANİSA 8°C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 23°C
Az bulutlu
HATAY 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA 5°C, 16°C
Az bulutlu
SİVAS -1°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, akşam ilk saatlerde Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı
KARS -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
VAN 2°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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