Sıcaklıklar aniden düşüyor: Serin hava ile birlikte sağanak geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İstanbul'da yağış ve poyraz alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritalarına göre, cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, pazar günü itibarıyla batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı sistem ülkeye giriş yapacak. Pazar günü Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, pazartesi günü Marmara ve Batı Karadeniz genelinde etki alanını genişletecek.

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Salı günü Karadeniz kıyı hattı ile Akdeniz'in batısında yerel olarak devam edecek yağışlı havanın, çarşamba günü ise etkisini arttırarak Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere ülkenin çok büyük bir bölümünde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistem perşembe günü de Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz çevresinde etkisini sürdürecek.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelerde ise kuzeyden gelen serin hava dalgasına ve rüzgara dikkat çekildi. Bölge genelinde poyrazın saatte 10 ila 40 kilometre hızla sert ve aralıklarla kuvvetlice eseceği, poyrazla taşınan serin havanın etkisiyle gündüz saatlerinde 28-30 derece civarında seyreden termometrelerin gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek hissedilir bir serinlik oluşturacağı bildirildi.

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AKOM raporunda, İstanbul ve çevresinde pazar günü yerel yağmurlarla başlayacak yağışlı havanın özellikle pazartesi ve çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağışa dönüşeceği, pazartesi günü m2'ye 15 kilograma kadar yağış düşebileceği vurgulandı. Hafta ortasına kadar aralıklarla sürecek sağanak yağışlar ve sert esen rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu

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ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık