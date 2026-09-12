Sıcaklıklar aniden düşüyor: Serin hava ile birlikte sağanak geliyor! Meteoroloji tarih verdi | İstanbul'da yağış ve poyraz alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritalarına göre, cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, pazar günü itibarıyla batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı sistem ülkeye giriş yapacak. Pazar günü Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, pazartesi günü Marmara ve Batı Karadeniz genelinde etki alanını genişletecek.
Salı günü Karadeniz kıyı hattı ile Akdeniz'in batısında yerel olarak devam edecek yağışlı havanın, çarşamba günü ise etkisini arttırarak Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere ülkenin çok büyük bir bölümünde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistem perşembe günü de Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz çevresinde etkisini sürdürecek.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelerde ise kuzeyden gelen serin hava dalgasına ve rüzgara dikkat çekildi. Bölge genelinde poyrazın saatte 10 ila 40 kilometre hızla sert ve aralıklarla kuvvetlice eseceği, poyrazla taşınan serin havanın etkisiyle gündüz saatlerinde 28-30 derece civarında seyreden termometrelerin gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek hissedilir bir serinlik oluşturacağı bildirildi.
AKOM raporunda, İstanbul ve çevresinde pazar günü yerel yağmurlarla başlayacak yağışlı havanın özellikle pazartesi ve çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağışa dönüşeceği, pazartesi günü m2'ye 15 kilograma kadar yağış düşebileceği vurgulandı. Hafta ortasına kadar aralıklarla sürecek sağanak yağışlar ve sert esen rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık