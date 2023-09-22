Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! Prof. Dr. Şen'den soğuk hava ve yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in önümüzdeki günler için hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:
Çarşamba gününe kadar da yağış yok. İstanbul yarın 32 derece
DİKKAT! PROF. DR. ŞEN YAĞIŞ İÇİN TARİH VERDİ
Pazar günü orta Avrupa'dan sarkan Sicilya Yunanistan Libya arasında Akdeniz üzerinde bir alçak basınç oluşuyor. Bu sistem buralarda yağış yapacak. Bizde batı bölgelerde Çarşamba gününden itibaren yağış yapar.
Haftaya çarşambadan itibaren Batı'da da sonbahar havasını yaşamaya başlayacağız. Sıcaklıklar bu hafta sonuna göre haftaya 6-7 derece düşecek. Yağış da gelecek. Montlarınızı, kazaklarınızı çıkartın.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36