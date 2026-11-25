Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saatlik periyotta ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta; İç Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa), Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerinde (1000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca rüzgarın Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
20 İLDE SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış, kar ve rüzgar nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon ve Bayburt için kuvvetli yağış ve kar, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Muş, Sinop, Van, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır için ise rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.
Kuvvetli yağış, kar ve rüzgarın yol açabileceği sel, su baskını, heyelan, çatı uçması, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
HAFTA BAŞINDA SAĞANAK GELİYOR
Çarşamba günü ülkenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde görülecek yağışlar; Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rize çevrelerinde kuvvetli yağmur, Artvin ve Erzurum çevrelerinde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Perşembe günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Cuma günü Trakya'da, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde; hafta sonu ise cumartesi günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yağış görülecek. Pazar, pazartesi ve salı günlerinde ise ülkenin büyük bir bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor.
İKİ KARA YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.
ERZURUM'DA 66 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 66 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
TUNCELİ'DE RÜZGAR NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, rüzgar nedeniyle feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
SİVAS ŞEHİR MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Şehrin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giyerken, kar yağışı kısa süreliğine şehir merkezinde de etkili oldu. Yağış ile birlikte araçların üzeri karla kaplandı. Seyirlik görüntülerin oluştuğu kentte, kar yağışı bir süre sonra etkisini yitirdi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesş bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu