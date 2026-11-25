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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saatlik periyotta ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara’nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta; İç Anadolu’nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa), Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, zamanla soğumaya bağlı olarak iç ve yüksek kesimlerinde (1000 metre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca rüzgarın Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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20 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış, kar ve rüzgar nedeniyle 20 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Genel Müdürlüğün meteorolojik uyarı haritasına göre, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon ve Bayburt için kuvvetli yağış ve kar, Ağrı, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Muş, Sinop, Van, Ardahan, Bitlis, Erzurum, Kars ve Iğdır için ise rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı verildi.

Kuvvetli yağış, kar ve rüzgarın yol açabileceği sel, su baskını, heyelan, çatı uçması, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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HAFTA BAŞINDA SAĞANAK GELİYOR

Çarşamba günü ülkenin kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde görülecek yağışlar; Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rize çevrelerinde kuvvetli yağmur, Artvin ve Erzurum çevrelerinde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Perşembe günü ise yurt genelinde yağış beklenmiyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Cuma günü Trakya'da, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde; hafta sonu ise cumartesi günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevrelerinde yağış görülecek. Pazar, pazartesi ve salı günlerinde ise ülkenin büyük bir bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor.

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İKİ KARA YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.

ERZURUM'DA 66 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI

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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 66 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

TUNCELİ'DE RÜZGAR NEDENİYLE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, rüzgar nedeniyle feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

SİVAS ŞEHİR MERKEZİNE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Sivas'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Kış aylarında yaşanan kar yağışı ve soğuk havasıyla ün salan Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde yağmurun etkili olduğu kentte, hava sıcaklığı aniden düştü. Termometrelerin sıfırın altında 4 dereceyi gösterdiği Sivas'ta, kar etkili oldu.

Şehrin yüksek kesimleri beyaz gelinliğini giyerken, kar yağışı kısa süreliğine şehir merkezinde de etkili oldu. Yağış ile birlikte araçların üzeri karla kaplandı. Seyirlik görüntülerin oluştuğu kentte, kar yağışı bir süre sonra etkisini yitirdi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Doğu Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesş bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu