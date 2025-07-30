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Sıcaklıklar 6 derece azalacak! Kuvvetli sağanak geliyor | Meteoroloji Ankara ve İstanbul için tarih verdi

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#Hava Durumu#Yağış#Sağanak Yağış
Sıcaklıklar 6 derece azalacak Kuvvetli sağanak geliyor | Meteoroloji Ankara ve İstanbul için tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 18:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece azalacağını söyledi. Tekin, İstanbul ve Ankara'da beklenen sağanak yağış için tarih verdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, ilerleyen günlerde ülke genelinde yaşanması beklenen hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR!

Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin kuzey kesimlerinden başlayarak yer yer iç kesimlerde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini belirten Tekin, "Perşembe gününe bakıldığında Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzeyi bununla birlikte ise Marmara'nın güneydoğusunda da yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde yağışlar kuvvetli olabilir, dikkatli olunmalı. Cuma gününe bakıldığında ise yine Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yine sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek" diye konuştu.

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HAFTA SONU YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANDA GÖRÜLECEK

Tekin, "Hafta sonuna bakıldığında ise bu yağışlı sistem biraz daha geniş bir alana yayılacak. Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yağışı göreceğiz. Pazartesi günü ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları görmek mümkün olacak" dedi.

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SICAKLIKLAR 3 İLA 6 DERECE AZALACAK

Geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının oldukça yüksek olduğuna değinen Tekin, "Sahil kesimlerinde 3 ila 6, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 4 ila 8, diğer yerlerde yer yer mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti hava sıcaklığı. Yarın perşembe günü itibarıyla ülkemizin batı kesimlerinde, cuma günü ise iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı 3 ila 6 derece azalacak. Ülkemiz genelinde özellikle iç ve doğu kesimlerde yine mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Önümüzdeki günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'i bekleyen hava durumuna ilişkin konuşan Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Başkent'e bakıldığında perşembe günü yağış beklenilmiyor. Parçalı az bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 37 derece olacak. Cuma günü öğle saatlerinden sonra hafif bir sağanak yağış geçişi olabilir. Hava sıcaklığı 36 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise Başkent'te hava sıcaklığını 35 derece bekliyoruz. Özellikle cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saatlerinde yine Başkent'te yağış görülme olasılığı var.

İstanbul'a bakıldığında perşembe ve cumartesi günü sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışları göreceğiz. Cuma günü ise parçalı çok bulutlu olacak.

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Anadolu yakasında hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. Hava sıcaklığı 3 gün boyunca 30 ila 31 derece arasında değişecek.

İzmir'e bakıldığında önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu olacak, günün en yüksek sıcaklığı 3 gün boyunca 35 ila 36 derece arasında seyredecek. Özellikle İzmir'de cuma günü kuzeyli yönlerden rüzgar kuvvetli esecek, dikkatli olunmalı."

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#Hava Durumu#Yağış#Sağanak Yağış

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