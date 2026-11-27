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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesinin yer yer çok bulutlu batısının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 29 Kasım-1 Aralık tarihlerini kapsayan günlük hava tahmin haritalarına göre, yurt genelinde pazar gününden itibaren yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak, yeni haftayla birlikte iç ve doğu kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.
YAĞMUR VE KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahmin haritalarına göre, pazar gününden itibaren Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarının bir bölümünde yağmur ve sağanak bekleniyor. Trakya'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülürken, iç kesimlerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkıyor.
Yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etki alanını genişletmesiyle Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin bir bölümü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış hakim olacak.
İSTANBUL İÇİN SİBİRYA SOĞUKLARI UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cumartesi gece saatlerinden itibaren kentin Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini, sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalacağını ve poyrazın aralıklarla fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.
AKOM'un güncellenen haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün sabah 13, öğle 16, akşam 14 ve gece 13 derece olarak seyredecek sıcaklıklarda yağış beklenmiyor. Rüzgarın lodos ve keşişlemeden orta kuvvette 5-20 kilometre/saat hızla esmesi, nem oranının yüzde 45 ila 65 aralığında seyretmesi ve deniz suyu sıcaklığının 15 derece olması öngörülüyor.
Cumartesi günü de gündüz yağış beklenmezken havanın parçalı ve çok bulutlu, sıcaklığın ise en düşük 10, en yüksek 15 derece olacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının giriş yapmasıyla birlikte halen 16 dereceler civarında mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileyeceği bildirildi. Bu süreçte rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla 40-70 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.
Soğuk ve yağışlı sistemin yeni haftada da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Buna göre, 29 Kasım Pazar günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava beklenirken sıcaklık en düşük 6, en yüksek 11 dereceye inecek ve metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşecek. 30 Kasım Pazartesi günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu havayla birlikte sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 7 derece olacağı, yağış miktarının ise 3 ila 7 kilogram arasında kalacağı öngörülüyor. 1 Aralık Salı günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir havanın hakim olacağı kentte, sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 7 derece seviyelerinde seyretmesi ve metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Yağışların etkisini artıracağı 2 Aralık Çarşamba günü çok bulutlu ve sağanak yağmurlu havayla birlikte sıcaklık en düşük 3, en yüksek 8 derece ölçülürken, metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor. 3 Aralık Perşembe günü ise çok bulutlu ve sağanak yağmurlu havanın devam edeceği, sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 9 derece olacağı ve metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu