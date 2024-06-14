Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek! Prof. Dr. Şen'den Kurban Bayramı öncesi İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak'a uyarı

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Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

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Bugün öğleden sonra Marmara’nın kuzey ve doğusu İstanbul dahil batı Karadeniz’de kuvvetli yağmur var. Ayrıca bugün sıcaklık daha yüksek dışarda durmayın. Ben çıkacağım diyenler şemsiyenizi almadan çıkmayın.

Ani sıcaklık değişimleri atmosferde önemli çalkantılara neden olur. Bugün İstanbul 34 - 35 derece, hissedilen sıcaklık 45-46 derece, nem arttı. Bu haftanın en sıcak günü.

Bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli sağanak geliyor. Bu yağış yarın sıcaklığı 28 dereceye düşürecek.

SICAKLIK 12 DERECE DÜŞECEK

Batı Karadeniz’de de bugün aynı tehlike var. Düzce’de bugün 39 C olan sıcaklık yarın 27 C ye kadar düşecek. Bu ani sıcaklık düşüşleri su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı olasılığı var. İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kırklareli, Bilecik.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı ve az bulutlu 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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