Sıcaklıklar 10 derece azalacak

Haberin Devamı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek. Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek. Ayrıca Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun batısında zirai don riski bulunuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da, kentte saat 08.00’den itibaren kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu. Açıklamada kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı. Ayrıca fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.



SIFIRIN ALTINA İNİYOR



En düşük sıcaklığın Ankara’da sıfırın altında 2, İstanbul’da 2, İzmir’de 5, Konya’da sıfırın altında 2, Antalya’da 8, Bolu’da sıfırın altında 2, Samsun’da 4, Trabzon’da 3, Erzurum’da sıfırın altında 6, Malatya’da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır’da 3 derece olması bekleniyor.