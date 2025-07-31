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Sıcaklık rekoru kırılan kentte fırtına etkili oldu! Ağaçlar yerinden söküldü

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#Şanlıurfa#Fırtına#Aşırı Sıcak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:52

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hava sıcaklıkları 50 derecenin üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Bugün ise bazı kırsal bölgelerde etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü, tarlada çalışan çiftçi ve işçiler ise zor anlar yaşadı.

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Kavurucu sıcakların yaşandığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özellikle Karacadağ bölgesi ve bazı kırsal mahallelerde aniden çıkan toz bulutlarıyla birlikte fırtına etkili oldu.

Sıcaklık rekoru kırılan kentte fırtına etkili oldu Ağaçlar yerinden söküldü

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

Yaklaşık 2 saat süren fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, domates tarlalarında kurulan kurutmalık domates sergileri zarar gördü. Tarlada çalışan çiftçiler, fırtına sırasında zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, özelikle domates tarlalarında maddi zarar meydana geldi.

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#Şanlıurfa#Fırtına#Aşırı Sıcak

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